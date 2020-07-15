شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 29 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 29 ألف و 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة إلى 937 ألف و 487 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أنه تم تسجيل 582 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 24 ألف و 309 حالة.