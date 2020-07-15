شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 29 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل
سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 29 ألف و 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة إلى 937 ألف و 487 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أنه تم تسجيل 582 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 24 ألف و 309 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند.. 29 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.