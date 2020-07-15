شكرا لقرائتكم خبر عن 351 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 199 ألفا و726 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9071 حالة، بزيادة 3 حالات عن أمس الثلاثاء. وبلغ عدد المتعافين حتى صباح اليوم 186 ألف شخص.