بعد فراق 4 أشهر وسام بريدي يلتقي عائلته مجدّداً... المشهد مؤثر!

بعد فراق دام حوالي 4 أشهر، اجتمع الإعلامي اللبناني وسام بريدي بعائلته من جديد، وحصل اللقاء في مطار دبي.

وفي التفاصيل، فقد ابتعد وسام بريدي عن عائلته بسبب ارتباطات مهنية في الإمارات، وتم لم شمل العائلة مجدداً بعد عودة حركة الطيران في مشهد مؤثّر وثّقته زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي داخل مطار دبي.



وظهر وسام بريدي وهو يعانق ابنته بيلا ماريا بكل عاطفة، وعلّق على صورة اللقاء التي نشرها عبر حسابه الرسمي على انستغرام كاتباً: "شو كان غريب هالاحساس، أخيراً صارت عيلتي حدي".

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