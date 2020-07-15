الكاظمي يخوّل محافظ البصرة بتوزيع قطع أراضٍ وصرف رواتب 30 ألف متعاقد

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، تخويل محافظ البصرة أسعد العيداني بصرف رواتب 30 ألف متعاقد.
كما خوّل الكاظمي، محافظ البصرة بالمضي بإجراءات التعاقد حول مشروع ماء البصرة الكبير، وتوزيع قطع الاراضي على المستحقين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
يذكر أن الكاظمي وصل، صباح اليوم، إلى محافظة البصرة وعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.
يذكر أن الكاظمي وصل، صباح اليوم، إلى محافظة البصرة وعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.
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