اعتقال عضو بمجلس الانبار السابق

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان قوة امنية اعتقلت عضو بمجلس الانبار السابق بسبب منشوات على فيسبوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية اعتقلت عضو مجلس الانبار السابق مزهر الملا خضر بعد مداهمة منزله في منطقة الحامضية شرق الرمادي".
من جهته، اشار احد المقربين من خضر الى أن "سبب الاعتقال جاء لوجود صفحة وهمية تنشر باسمه والاخير اعلن براءته منها".
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