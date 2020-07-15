اعتقال عضو بمجلس الانبار السابق

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية اعتقلت عضو مجلس الانبار السابق مزهر الملا خضر بعد مداهمة منزله في منطقة الحامضية شرق الرمادي".

من جهته، اشار احد المقربين من خضر الى أن "سبب الاعتقال جاء لوجود صفحة وهمية تنشر باسمه والاخير اعلن براءته منها".