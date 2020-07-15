أمانة بغداد: المباشرة بتجديد شبكة الماء في السيدية

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، مباشرة ملاكاتها بتجديد شبكة الماء الصافي للمحلة 821 في السيدية لانتهاء عمرها الافتراضي والحاجة لتجديدها. وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم العمل والمباشرة حال ورود التخصيصات المالية واكمال الاجراءات اللازمة كون العمل بدعم وتمويل البنك الدولي". Advertisements



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