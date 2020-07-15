الغانمي: من يتخذ الوظيفة لغرض الراتب لا مكان له في الداخلية

اعتبر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، أن الوضع الحالي لا يتحمل أي خطأ أمني، مبيناً أن من يتخذ الوظيفة من أجل الراتب "لا مكان له في وزارة الداخلية".

وقال الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كل من لا يقوم بواجبه بصورة صحيحة من رتبة ملازم الى عقيد سأقوم بنقله الى الحدود، ورتبة العميد سيجرد من أي منصب وبعد 6 أشهر يحال إلى التقاعد لعدم الكفاءة".



وأضاف الغانمي، أن "وضعنا الان لا يتحمل أي خطأ أمني"، ماضياً إل القول: "من يتخذ الوظيفة لغرض الراتب لا مكان له في الداخلية".

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