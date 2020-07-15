لعبة 'الحوت الأزرق' إلى الواجهة من جديد وضحيتها طفلة عربية

وبحسب وزارة الداخلية السورية، وبعد التحقيق وجمع الأدلة من قبل قسم شرطة الحمدانية وفرع الأمن الجنائي تبيّن أن الفتاة أقدمت على شنق نفسها بواسطة حبل على شرفة منزلها أثناء غياب والديها عن المنزل، وأكدت التحقيقات أن سبب قيامها بذلك هو تأثرها بلعبة موجودة على الانترنت تسمى (الحوت الأزرق)، تطلب اللعبة من لاعبها أن يقوم برمي نفسه من أعلى البناء أو يشنق نفسه ليكون أقوى من الحيتان الزرقاء ، وعلى اللاعب أن يستسلم لقوانين اللعبة وطلباتها.



ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى مراقبة أبنائهم ومتابعتهم، وخاصة صغار السن الذين يلعبون مثل هذه الألعاب على مواقع الانترنت ولا يعلمون الأخطار الناجمة عنها، تجنبا لإلحاق الضرر والأذى بهم.

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