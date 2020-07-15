حمايات مساجد ديالى يتظاهرون احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم

تظاهرة العشرات من حمايات مساجد ديالى احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لاكثر من شهرين. وقال معاون مدير عام الوقف السني طه المجمعي في حديث لـ الخليج 365، "نحو 200 عنصر من حماية المساجد في ديالى تظاهرو صباح اليوم امام بناية الوقف السني في المحافظة احتجاجا على عدم استلام رواتبهم لاكثر من شهرين".



واضاف، أن "العدد الكلي للحمايات هم اكثر من ٨٠٠ شخص، وهم يتولون المهام الامنية لجميع المساجد التي تتبع الوقف في ديالى".

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