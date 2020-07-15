أزهري مصري: تحول كنيسة آيا صوفيا لمسجد سيحدث فتن وكراهية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بمصر " تحريم الاعتداء على المعابد الدينية لأهل الكتابوالمعابد لا يعتدى عليها بالتحويل ولا التبديل، والإسلام لايقيم بنيانه على أنقاض الآخرين بالتغير أو بالمحو ولكن الإسلام يتعامل بالشرائع المنزلة من السماء.. وعد فتح العراق والشم ومصر لم يعتدوا على الكنائس لأهل الكتاب وأبقيها على حالها ويحرم الاعتداء.

Advertisements وتحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد تصرف نحن فى الشريعة الإسلامية لا نقرة لأنه سيحدث فتن والكراهية وذلك ممنوع فى الشريعة الإسلامية". وقال، خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" تقديم الإعلامى المصري وائل الإبراشى: " معابد أهل الكتاب تحترم لاتزال صلاح الدين الأيوبى لم يحول كنيسة واحدة ولا معبد واحد فى الشام إلى مسجد وسيدنا عمرو أبن العاص لم جه مصر وفر الأنبا من الكنيسة وأرسل عمرو إلى الأنبا ورده إلى إيبارشيته وإعادة إلى عملة فى إيبارشيته.. ولاتزال الكنيسة المعلقة تشهد لسماحة الإسلام والمسلمين .. ودعك من الدخيل على الإسلام ونتعامل مع الأصيل".

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