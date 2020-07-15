مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يهدم منزلا بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق، فيما شرعت جرافات بلدية الاحتلال بالقدس بهدم منزل فلسطيني في بلدة جبل المكبر.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت العديد من القرى والبلدات في مناطق متفرقة من محافظة رام الله واعتقلت ثمانية شبان، تخللها أعمال تفتيش واندلاع مواجهات.

واقتحمت قوة عسكرية بلدة كوبر، واعتقلت الشاب حسني البرغوثي والشاب فلاديمير البرغوثي عقب مداهمة منزليهما وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

كما اقتحم الاحتلال قرية شقبا واعتقل الشاب طه حسين البرغوثي، فيما داهمت قوة أخرى قرية دير أبو مشعل واعتقلت الشاب محمد وائل عطا.

وشهدت القرية مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين واعتقلت المواطن حسام البرغوثي، بعد مداهمة منزله في المنطقة الشرقية.

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وأطلق الجنود قنابل الإنارة، فيما انتشر الجنود المشاة بين القرية وقرية النبي صالح المجاورة.

كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر سليم راسم الريماوي، بعد مداهمة منزله وسط إطلاق قنابل الإنارة واندلاع مواجهات.

وداهمت قوة عسكرية حي عين مصباح ورام الله التحتا واعتقلت المواطن حسني درس من منزله، وسط مواجهات مع عشرات الشبان، أطلق خلالها الجنود الغاز السام.

وفي نابلس، أعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار بعد إطلاق النار على موقع عسكري إسرائيلي يقع بين مستوطنتي ايتمار والون موريه.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط المنطقة، وأغلقت حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك، فيما اقتحمت بلدتي عوريف وبورين جنوبي المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد خضر مسعد شحادة، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في ضاحية اكتابا