إنقاذ عامل سقط من علو شاهق للطابق الخامس بورشة بناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل بجراح إثر تعرضه للسقوط عن ارتفاع شاهق إلى الطابق الخامس خلال عمله في ورشة بناء بمدينة بيتح تكفا (قرية ملبس العربية المهجرة)، وسط البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

واستُدعيت طواقم الإنقاذ إلى المكان، وخلصت العامل من الطابق الخامس في بناية سكنية قيد الإنشاء، بواسطة رافعة خاصة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح خطيرة. وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.