تظاهرة ضد تجريف مقبرة الإسعاف أمام منزل رئيس بلدية تل أبيب

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من شباب مدينة يافا، للمرة الثانية، أمام منزل رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، في حي "تساهالا"، الليلة الماضية، وذلك احتجاجا على استئناف العمل بمشروع إقامة مبنى لإيواء المشردين على أرض مقبرة الإسعاف الإسلامية في يافا.
ونظّمت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة الإسعاف المنبثقة عن الهيئة الإسلامية المنتخبة وقفة احتجاجية غاضبة أمام منزل رئيس بلدية تل أبيب، ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات احتجاجية ورددوا هتافات تُندد بنبش أضرحة الموتى في مقبرة الإسعاف.
وارتدى المشاركون في التظاهرة أقنعة شبيهة للجماجم، بالإضافة إلى استخدام مجسمات لنعوش رمزية "توابيت" في الوقفة، وذلك في إشارة إلى القبور.
هذا، ونُظمت الوقفة الاحتجاجية الأولى أمام منزل رئيس البلدية صباح يوم الخميس 2 تموز/ يوليو الجاري.
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