وزير الصحة الإسرائيلي: بحاجة لمعجزة لتجنب الإغلاق الشامل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وسط تبادل التهم بشأن المسؤولية عن الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتباين المواقف بشأن التسهيلات ورفع التقييدات، لا يستبعد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إمكانية فرض الإغلاق الشامل كإجراء للحد من انتشار الوباء.

وقال إدلشتاين إن البلاد وفي ظل تسجيل معدل إصابات قياسية تتجه إلى الإغلاق الشامل، مشيرا إلى أن حدوث معجزة من شأنه الحيلولة دون الإغلاق.

وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سيناريو إغلاق آخر لا يمكن منعه ويكاد يكون حتميا، قائلا "أنا لا أرى ما هي الآليات والأدوات الأخرى المتاحة لنا".

وبين إدلشتاين خلال محادثات مغلقة بأن تسجيل ما معدله 2000 إصابة يوميا سيكون نقطة مهمة وبمثابة تحول يؤدي إلى الإغلاق الشامل. قائلا "2000 مريض هو بالتأكيد ضوء أحمر".

ويعتقد وزير الصحة أنه في حال تسجيل معدل 2000 إصابة يومية وتواصل الارتفاع في الإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي، ففي هذه الحالة ستكون هناك مقترحات صعبة وسيتم التوجه للمستشفيات لإلغاء العلاجات والخدمات التقليدية والتجهيز فقط لاستقبال مرضى كورونا.

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وتساءل وزير الصحة الإسرائيلي "ماذا يمكننا أن نفعل أيضا؟ ما لم تحدث معجزة هنا، ونرى تباطؤا في معدل العدوى، ثم يتم منح المزيد من الوقت، ونرى نتائج منع المناسبات والأفراح والتقييدات على التجمهر وإذا ما كان لها أي تأثير، وعندها سنؤجل قرار الإغلاق، علينا الانتظار عدة أيام".

ويرفض إدلشتاين اعتماد المزيد من إجراءات حظر التسهيلات وفرض تقييدات عينية مثل إغلاق المطاعم أو أمكان الترفيه كوسائل للحد من انتشار الفيروس، قائلا "لا أومن بجدوى التقييدات المحددة، وهذا الأسبوع سنذهب نحو الإغلاق إلا في حال حدثت تغييرات جذرية بمعدل الإصابات، فالموضوع سيدرج على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل".

كما رفض الوزير الانتقادات والادعاءات التي تشير بأن أيام التراجع في عدد الإصابات لم تستغل للتحضير لموجة أخرى من الفيروس، كما أنه لا يقبل الادعاء بأن الإغلاق هو في الواقع اعتراف بالفشل.

وأضاف "الإغلاق لا يمكن أن يكون حلا في حد ذاته، وهذا لا يختلف عن أي مكان آخر في العالم. يجدر التخلي عن النمط الإسرائيلي، وإخراج رأسك من الرمال ​​من أجل التغيير، علينا أن نفهم أنه عندما يكون هناك إغلاق، تنخفض أعداد الإصابات، ثم تفتح الدول ومن ثم هناك موجة أخرى".