مساعدات دولة الإمارات الانسانية تصل لأكثر من 72 دولة حول العالم

الأربعاء 15 يوليه 2020

قدمت دولة الإمارات حتى امس، أكثر من 1079 طنا من المساعدات لأكثر من 72 دولة، استفاد منها نحو مليون من العاملين في المجال الطبي.



حيث أرسلت الإمارات العربية المتحدة، امس طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى المكسيك، لدعم 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز جهودهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن السفير أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى المكسيك قوله إن "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمكسيك شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، والحرص على تنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين".

وأضاف المنهالي "يأتي إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم إلى المكسيك تأكيدا على وقوف دولة الإمارات بجانب الشعب المكسيكي، ودعم كافة العاملين في المجال الطبي وإمدادهم بالأدوات والمستلزمات الطبية في جهودهم لمواجهة جائحة كورونا".