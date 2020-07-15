شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 شخص في فيضانات بجزيرة سولاوسي الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

قال أحد مسؤولي البحث والإنقاذ في إندونيسيا اليوم الأربعاء إن حصيلة وفيات الفيضانات التي دمرت إحدى مناطق إقليم ساوث سولاويسي (سولاويسي الجنوبية) قد ارتفعت إلى .16 وقال فجر المرسلين، مسؤول البحث والإنقاذ في ماكاسار، عاصمة الإقليم، إن 23 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين عقب فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة التي أغرقت مئات المنازل في منطقة نورث لواو، في وقت متأخر أمس الأول الاثنين. وأضاف أن حوالي خمسة آلاف أسرة تضررت جراء الأمطار الغزيرة، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات. وقالت الهيئة في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن الوحل قد غمر الطريق الرئيسية التي تؤدي إلى المنطقة، وهو ما عرقل إمكانية الوصول إلى الأماكن المتضررة. والفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.

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