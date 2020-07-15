الرافدين: توزيع رواتب موظفي دائرتي صحة الكرخ والرصافة الكترونياً

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف، أن "الصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبيناً أنه "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

