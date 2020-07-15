النرويج تعتقل شخصا بشبهة طعنه ثلاث سيدات

أعلنت الشرطة النرويجية ، الأربعاء، أنها اعتقلت شخصاً بشبهة طعنه ثلاث سيدات بسكين في مدينة ساربسبورغ جنوبي العاصمة أوسلو، في حين أفادت وسائل إعلام أنّ إحدى ضحاياه توفّيت متأثرة بجروحها.



وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنها تلقت بلاغات تفيد بتعرّض "عدد من الأشخاص للطعن في ساربسبورغ".

ولاحقاً أوضحت الشرطة أن ثلاث سيدات تعرّضن للطعن، وأن اثنتين منهن في حالة خطرة، مؤكّدة أنّها اعتقلت شخصاً واحداً بشبهة وقوفه خلف هذه الهجمات.

ووفقاً لوسائل إعلام نرويجية عدّة فإنّ إحدى النساء اللواتي تعرّضن للطعن توفّيت متأثّرة بجروحها.

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وبحسب شبكة "أن آر كي" التلفزيونية فإنّ إحدى ضحايا المهاجم تعرّفت عليه ممّا أدّى إلى اعتقاله في وسط ساربسبورغ.

ولم يتّضح في الحال سبب هذه الهجمات لكنّ صحيفة "ساربسبورغ آربيدربلاد" نقلت عن زوج إحدى الضحايا قوله إنّ المهاجم اعتدى عليهما في منزلهما.

وقال زوج الضحية للصحيفة "كنا نشاهد التلفزيون حين سمعنا شخصاً يطرق بقوة على الباب، عندما فتحت الباب حاول طعني، ولكنّي نجحت في الإفلات منه".

وأضاف أنّ المهاجم دخل على الإثر إلى المنزل وطعن زوجته في ذراعها.