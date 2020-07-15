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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الإمارات نموذج في الإنسانية أكدت على إيمانها الراسخ بمبدأ التكافل العالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
في الوقت الذي تتخبط فيه الدول الكبرى والعظمى في مواجهة وباء فيروس كورونا، ولا تجد حيلة ولا قوة لمقاومته وإيقافه، ولا تجد إرادة ولا رغبة في مساعدة الدول الأخرى من حلفائها وأصدقائها ومن الدول الصغيرة والفقيرة بعد أن شغلها حالها الداخلي تماماً، يبزغ في سماء العالم نموذج جديد من الدول العظمى في الإنسانية، إنه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت البيان أثبتت دولة مدى كفاءتها وجاهزيتها لاحتواء الأزمة، وإعداد العدة والإجراءات لمواجهتها على أرضها منذ بدايتها، كما أثبتت مدى عظمتها في الإنسانية في تقديم يد العون للدول الأخرى المحتاجة للمساعدة، وهو ما أكده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في حديثه مع قادة الدول، حيث قال : «دولة الإمارات كانت وستظل داعمة لكل ما يحقق التضامن الدولي في مجابهة هذا الخطر خلال مرحلة مفصلية من تاريخ العالم».
الإمارات تؤكد على إيمانها الراسخ بمبدأ التكافل العالمي، وترسيخ مبادئ التضامن الإنساني، الأمر الذي نالت عنه الإمارات إشادات دولية عدة، على رأسها إشادة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها في مواجهة الوباء عالمياً.
وتأتي الإمارات كنموذج للدول الكبرى في الإنسانية، القادرة على التعامل مع الأزمة على أعلى مستوى من الكفاءة، والساعية بجد وفاعلية لمساعدة الدول والشعوب الأخرى في هذه المحنة القاسية على الجميع.
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