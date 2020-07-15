دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى كازاخستان لدعمها في مكافحة فيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان: "إن دولة الإمارات لم تدخرا جهدا في سبيل توفير أفضل الظروف الصحية، وتقديم المساعدات الطبية لدعم كازاخستان وتعزيز قدراتها في مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الفيروس".

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وأضاف :" أن كازاخستان تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من دولة الإمارات، فخلال شهر أبريل الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان واستفاد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

من جهته قالماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة : "نشكر قيادة دولة الإمارات على دعمها الكبير لكازاخستان.. إن العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا هي علاقات أخوية متميزة ومتينة.. ونحن لن نستطيع أن نجتاز هذه الأزمة إلا بالتعاون والترابط، وهذا ما أثبتته دولة الإمارات من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية لجمهورية كازاخستان والعديد من الدول الأخرى".

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1069 طنا من المساعدات لأكثر من 72 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.