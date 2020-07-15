هل يعطى أردوغان شرعية لإسرائيل لتحويل المسجد الأقصى بعد قراراه بشأن "آيا صوفيا"؟ (فيديوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف فيديوجراف أنه نشبت أزمات بعد قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا لمسجد، وأصبحت هناك تخوفات مؤكدة من مصير غامض للمسجد الأقصى، واستغلال إسرائيل الأمر لتحويله لكنيسة.

Advertisements مراقبون كشفوا مُخطط إسرائيل داخل القدس، وأكدوا أن إسرائيل ستشرع لنفسها لاستغلال الأمر، وتحويل المسد الأقصى لمحراب هيكل سليمان. بعد قرار أردوغان الأرعن بحق آيا صوفيا، وانتقد المراقبون قرار أردوغان، معتبرين أن تحويل آيا صوفيا لمسجد تزوير للتاريح، وحجة لإسرائيل لاستغلال الأمر في القدس، وشرعنة لتحويل المسجد الأقصى لهيكل سليمان.

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