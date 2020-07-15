شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "تعليم البرلمان" تناقش خطة العام الدراسى المقبل وكيفية الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد فيما يخص التعليم الفنى، حول كيفية الحضور فى ظل أزمة فيروس كورونا، وكيفية التدريس سواء على صعيد الدروس العملية والتطبيقية، والمزارع فى المدارس الثانوية الزراعية، وسيتم فتح نقاش موسع للإجابة على هذه التساؤلات جميعها، وخطة الوزارة لهذا الأمر والاستعدادات التى تم اتخاذها للحفاظ على الطلبة وفي نفس الوقت لسير المنظومة التعليمية.

وأضاف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ستناقش اللجنة يوم الإثنين المقبل، خطة الوزارة فيما يخص التعليم العام، وما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن كثافة الفصول فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وأيام الحضور للطلاب، والمقررات التعليمية، وحضور المعلمين، ودراسة كيفية عمل المعلمين العام المقبل، وتوزيع الطلاب، والحضور وكافة الأمور المتعلقة بالمنظومة التعليمية للعام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن الوزارة تعمل على خطة جديدة تتضمن المواعيد والمسافات الآمنة للطلاب تخص العام الدراسى الجديد، وهناك مقترح بالدراسة فى المدارس يومين فى الأسبوع على أن يتلقى الطلاب باقى ساعات الدراسة أون لاين لكن هذه المقترح غير عادل لأن بعض الطلبة لا تتوفر لديهم الإمكانيات.

وأوضح أنه تم تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التعليم لم تتحقق منذ سنوات منها مجال مكافحة الدروس الخصوصية، موضحا أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بشأن الاستمرار فى خطة التعلم الجديدة والتعلم عن بعد، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى وصول الامتحانات إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذى يزيد عددهم على مليون طالب وطالبة ولكن ظهرت بعض المشاكل مثل الغش لأن الطلاب تعودوا على تحصيل الدرجات .