الوادي الجديد: حصر الأراضي الزراعية لتحويلها إلى نظم الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة - (أ ش أ):

قرر محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد حصر الأراضي الزراعية التي تروى بنظام الغمر وذلك لتحديد ألية تحويلها إلي ري حديث بتيسيرات مبسطة.

وقال محافظ الوادى الجديد فى بيان اليوم الأربعاء ،إنه تم تكليف رؤساء المراكز للمرور الدورى وسرعة حصر هذه الأراضي ،وتشكيل لجان ،وتنفيذ إزالات فورية للزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه خاصة الأرز وإدراجها ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات وذلك لعدم الالتزام بالقرارت الصادرة من وزارتي الري والزراعة والخاصة بحظر زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه وتؤثر على المخزون الجوفي.

وأضاف المحافظ أنه تقرر تأجير 20 صوبة زراعية بمركز الخارجة لاحدى الجمعيات الأهلية، وذلك لتعظيم الإستفادة منها وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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