كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 13,551 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل 39 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 13,551 حالة.

وقال مركز تدابير الحجر الصحي في بيان (نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني) إنه بالمقارنة مع اليوم الذي سبقه، انخفض عدد حالات الإصابة لانتقال العدوى محليا لكن ارتفعت عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج.

ولم يتخط العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بـ كورونا 40 حالة لليوم الثاني على التوالي منذ يوم أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه البلاد 33 حالة.

وبحسب طرق العدوى بفيروس كورونا، جاءت 28 حالة قادمة من الخارج، وهذا أعلى بمقدار 2.5 ضعفا من عدد حالات الإصابة لانتقال العدوى محليا التي بلغت فقط 11 حالة.

وترى السلطات أن ارتفاع عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج، يرجع إلى إعادة انتشار الفيروس في العالم وزيادة عدد الأجانب الذين يدخلون البلاد، بمن فيهم العمال الموسميون.

من ناحية أخرى، بقي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا دون تغيير عند 289 حالة.