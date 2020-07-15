ترامب: عدد القتلى من البيض على أيدي الشرطة أكثر من السود

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال بشأن استمرار مقتل الأمريكيين السود على أيدي الشرطة، بالإشارة إلى مقتل عدد أكبر من البيض من قبل مسؤولي تنفيذ القانون.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (سي بي إس نيوز) نشرت أمس الثلاثاء: "يا له من سؤال فظيع... كذلك البيض أيضا. عدد أكبر من البيض بالمناسبة... مزيد من البيض".

وتظهر دراسات أن عددا غير متناسب من الأمريكيين السود يلقون حتفهم على أيدي الشرطة، مقارنة بالبيض الذين يمثلون نسبة أكبر كثيرا من سكان الولايات المتحدة.

ولا توجد إحصاءات على مستوى البلاد ككل بشأن الوفيات التي تتم على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة. إلا أن تحليلا لصحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن عدد البيض الذين يقتلون على أيدي الشرطة أعلى في واقع الأمر.

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ومن بين 5400 شخص قتلتهم الشرطة منذ 2015، شكّل السود 23% فقط منهم، رغم أنهم يمثلون 13% فقط من السكان.

وفي المقابل، كان هناك 45% من البيض، رغم أنهم يمثلون 60% من السكان.

ويواجه الرئيس الأمريكي اتهاما بعدم اتخاذ موقف واضح ضد العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة. وركز ترامب بشكل رئيسي على العنف الذي وقع على هامش المظاهرات السلمية.