حدث ليلاً| حقيقة تخزين المياه خلف سد النهضة ومصر تتجاوز إصابات الصين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"73 وفاة".. الصحة تعلن بيان "كورونا" اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 569 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

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كورونا مصر: تجاوزنا إصابات الصين لأول مرة.. والوفيات فوق 4 آلاف (تفاعلي)

واصل المؤشر اليومي لإصابات كورونا، استقراره لليوم السادس على التوالي دون مستوى الألف حالة، بتسجيل 929 إصابة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، الثلاثاء.

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البحث عن الجثمان الأخير.. رجال الإنقاذ يصارعون الأمواج في شاطئ النخيل (صور)

على مدار أكثر من 5 أيام، يصارع العشرات من رجال الإنقاذ ظروفًا مناخية صعبة وأمواجًا شديدة، يصل ارتفاعها إلى مترين؛ بحثًا عن جثمان آخر الغرقى المفقودين في حادث شاطئ النخيل غربي الإسكندرية، والذي أودي بحياة 12 شخصًا.

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"خبير جيولوجيا" يكشف حقيقة تخزين المياه خلف سد النهضة

قال الدكتور عباس الشراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، إن زيادة تجمعات المياه أمام سد النهضة حتى منسوب 530 م مليار متر مكعب، يدل على استمرار تدفق المياه من خلال الفتحات الأربعة.

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التهوية الرأسية.. أول تعليق من البيئة بشأن حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، للانتقال إلى موقع حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ لتفقد الوضع البيئي بالمنطقة.

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مستشار الرئيس: اقتربنا من بداية الانحدار في أعداد المصابين بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن موقف انتشار فيروس كورونا في مصر حاليًا أفضل بكثير من الشهر الماضي، بعد انخفاض حدة الفيروس وشدته وأعداد المصابين، وقلة الحالات التي تحتاج إلى المستشفيات بما خفف العبء عن المنظومة الصحية.

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البترول: لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن حريق صحراوي "القاهرة الإسماعيلية"

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه تم تشكيل لجنة فنية؛ لبحث أسباب حريق حادث خط المواد البترولية "القاهرة الإسماعيلية"، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد عمليات التبريد لموقع حادث حريق خط المواد البترولية.

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كورونا عربيًا: 20 دولة تسجل إصابات جديدة.. ووفيات مصر تتجاوز 4 آلاف حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"- بالوطن العربي إلى 789 ألفاً، و413 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 13 ألفًا، و778 حالة.

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الجيش الليبي: أمن ليبيا من أمن مصر ومن حقنا الاستعانة بمن يحقق أمننا

قال ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، مساء الثلاثاء، إن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه في محيط سرت.

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تصعيد إعلامي وتحركات عسكرية.. هل تشعل سرت حربًا إقليمية؟

عادت مدينة سرت الليبية، التي تمثل المدخل الرئيسي لآبار النفط شرق البلاد، ومسقط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة لتشكل مجددًا محور النزاع الليبي، وخطًا أحمر يمكن لتخطيه إشعال حرب إقليمية.

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لقاح أمريكي محتمل يولد أجساما مضادة ضد كورونا دون أعراض جانبية خطيرة

أظهرت نتائج في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح أمريكي شهدت إنتاج أجسام مضادة ضد مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى المشاركين، دون حدوث أعراض جانبية خطيرة.

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