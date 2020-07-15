اليمن.. سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي بمأرب

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن “الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الثلاثاء 14 يوليو 2020 صاروخاً باليستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة مأرب”.

وأوضح المالكي “استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء الذي يأتي في سياق نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن”، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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كما أكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

يذكر أنه في 8 يوليو الحالي استهدفت ميليشيات الحوثي حياً سكنياً في مأرب بصاروخ باليستي، خلف قتلى ومصابين، بينهم نساء وأطفال.

وقال المالكي إن “الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء 8 يوليو 2020 صاروخاً باليستياً من الداخل اليمني سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي الشركة) بمدينة مأرب”.