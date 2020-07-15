إدارة ترامب تتراجع عن قرار إجبار الطلبة الأجانب مغادرة الولايات المتحدة

وقال قاضية المحكمة الجزئية في ماساتشوستس، أليسون بوروز، إن الحكومة الأميركية وجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذين رفعوا دعاوى متعلقة بهذا الإجراء توصلوا إلى تسوية ستوقف العمل بالقواعد الجديدة وتعيد الوضع السابق.

تخلت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن محاولتها إجبار الطلبة الأجانب على مغادرة الولايات المتحدة، إذا كان سيتلقون جميع فصولهم الدراسية عبر الإنترنت هذا الخريف، في تراجع مفاجئ عن سياسة أعلنتها الأسبوع الماضي.

ورأت الجامعات أن الإجراء غير قانوني وسيؤثر سلبا على مؤسساتها الأكاديمية.

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وجرى رفع سلسلة من الدعاوى القضائية، بما في ذلك واحدة رفعها ائتلاف من حكومات الولايات، بعد إجراء هارفارد القانوني، وقدمت شركات التكنولوجيا الكبرى والعشرات من الكليات والجامعات مذكرات أمام المحكمة تعارض فيها تلك القواعد.

ويدرس ما يزيد على مليون طالب أجنبي في الكليات والجامعات الأميركية، وتعتمد العديد من الكليات في إيراداتها على هؤلاء الطلبة الذين يدفعون رسوما كاملة في أغلب الأحيان.

وعلى غرار سائر القطاعات الأخرى في الولايات المتحدة فإن الجامعات الأميركية التي تبلغ نسبة الطلاب الأجانب فيها 5.5% كمعدّل وسطي، والتي تعتمد مالياً بدرجة كبيرة على رسوم التسجيل التي تحصلها من هؤلاء الطلاب، أغلقت أبوابها في مارس مع بدء تفشّي وباء كوفيد-19 وانتقلت إلى التعليم عن بُعد.

وبسبب عدم اكتشاف لقاح حتى اليوم للفيروس الفتاك فقد اختار عدد من هذه الجامعات، بما فيها جامعة ولاية كاليفورنيا وجامعة هارفارد العريقة، اعتماد نظام التعليم عن بُعد بنسبة 100% من الدروس في بداية العام الدراسي الجديد الخريف المقبل.