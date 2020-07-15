كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تهدد أمريكا بعقوبات انتقامية بسبب قانون وقعه ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بعقوبات انتقامية ردا على القانون الأمريكي، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي انتهاء المعاملة التفضيلية الأميركية لهونغ كونغ، ووقع قانونًا يفرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.