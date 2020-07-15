العثور على جثة سبعيني لفظها البحر قرب عسقلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة مسن (70 عاما) لفظها البحر قبالة أحد الشواطئ قرب مدينة عسقلان (أشكلون)، صباح اليوم الأربعاء. واستُدعيت إلى المكان طواقم طبية وحاولت إنقاذ حياة المسن لكن دون جدوى، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل، وباشرت العمل لفحص أسباب الوفاة ومعرفة هوية الجثة، دون الإبلاغ عن أية تفاصيل أخرى. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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