ترامب: نحمل الصين المسؤولية كاملة عن انتشار فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحمل الصين كامل المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي تم عقده مساء الثلاثاء أمام البيت الأبيض : نحن بلا شك نحمل الصين كامل المسؤولية عن إخفاء ظهور الفيروس وانتشاره في كل أنحاء العالم.
وتابع: كان بإمكانهم وقفه، كان يجب عليهم وقفه. وهذا الأمر كان سهلا جدا القيام به في المصدر الذي حصل فيه ذلك.
وردا على سؤال حول محادثات محتملة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أكد ترامب انه لا توجد خطط لديه للتحدث معه خلال الفترة الحالية.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 3.5 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث الوفيات بحوالي 138 ألف حالة.
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