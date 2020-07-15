شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الدقهلية يطالب بخطة لتطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن النهوض بالبنية التحتية لمنظومة الصحة بمحافظة الدقهلية خاصة مع قرب حلول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، لافتا إلى أهمية مراجعة كافة المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة للوقوف على الطاقة الاستيعابية وقدرتها على تقديم الخدمات العلاجية، وفى نفس الوقت مراجعة تلك التى تتطلب إجراء إحلال وتجديد وعمل صيانة لازمة، حتى لا يكون هناك ملاحظات مع البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، أن التأمين الصحى الشامل من أهم المشروعات التى تخدم قطاع عريض جدا من الشعب المصرى، ويجب ضرورة تضافر الجهود لاستكمال المنظومة فى مختلف محافظات الجمهورية، على أن يكون لدى الجميع حرص كبير على نجاح المنظومة، وذلك من خلال الوعى وتقدير الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى جميع المستشفيات، لافتا إلى أن المنظومة الصحية شهدت طفرة حقيقية خلال السنوات الـ6 السابقة.

وطالب عضو مجلس النواب، بحصر شامل بكافة المستشفيات المتواجدة بالمحافظة، وتفصيل حول طبيعة عمل كل منها، والبنية التحتية، وقدرتها الاستيعابية، والملاحظات على أداء بعضها، على أن يتم معالجة هذا الأمر على وجه السرعة، ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة وتوجيهها للنهوض بتحسين البنية التحتية لهذه المستشفيات.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.