حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات.
ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في الجبال العالية وتبقى دافئة نسبيا في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.
بينما يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.
ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال خصوصا في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.
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