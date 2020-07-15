شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار .. انهيار أرضي في اليابان ووفاة شخصين والان نبدء بالتفاصيل
منزلهما في أعقاب سقوط أمطار غزيرة.
وأكدت السلطات حالتي الوفاة في مدينة هيجاشي هيروشيما في وقت متأخر أمس الثلاثاء حيث قضى عمال الطوارئ ساعات طويلة في البحث عن الضحيتين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وقالت كيودو إن عدد الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في اليابان خلال الشهر الجاري وصل بذلك إلى 74، بينهم 64 في مقاطعة كوماموتو، بحسب حصيلة كيودو، بالإضافة إلى 11 آخرين في عداد المفقودين.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة بغرب اليابان أمس الثلاثاء، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لنحو 11 ألف شخص.
ويتوقع أن تشهد اليابان مزيدا من الأمطار اليوم الأربعاء، وحذرت السلطات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في غرب البلاد.
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