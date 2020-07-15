جونسون لرئيس فلسطين: بريطانيا موقفها ثابت ضد "الضم"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رفض المملكة لأي إجراءات تقوم بها إسرائيل لضم أراض فلسطينية، لأنها تخالف قرارات الشرعية الدولية.



وقال جونسون خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن موقف بلاده ثابت في دعم السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إعادة إحياء عملية السلام.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموقف بريطانيا الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الأراضي الفلسطينية المخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب عباس عن استعداد دولة فلسطين، بمجرد وقف الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى.

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وكشف رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين في وقت سابق، عن فتور بالبيت الأبيض إزاء مسألة ضم إسرائيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقال ليفين ،المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أحاديث صحفية، أنه:" واشنطن لا تولى حاليًا أي اهتمام حول خطط الضم".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليفين ، قوله من المرجح أن يتم وضع هذه الخطوة على المقعد الخلفي لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتحرك إلى الأمام دون التنسيق مع إدارة ترامب.

وتابع ليفين: "اهتمام الإدارة الأمريكية في مكان آخر وهي لا تصغي عندما يتعلق الأمر بالضم".