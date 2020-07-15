شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: أي نشاط إيراني سيكون ثمنه باهظاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في وقت تراقب واشنطن تحركات طهران في المنطقة، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أن إيران تدرك الكلفة الباهظة لأي نشاط خبيث في الخليج.

وقال القائد الجنرال كينيث ماكينزي الثلاثاء: "حددنا لإيران خطوطاً حمراء واضحة أكثر من أي وقت مضى".

كما شدد: "نتفق مع رئيس حكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، في مساعيه لإخضاع الميليشيات لسيطرة الدولة".

ولفت: "نشرنا منظومة دفاع جوي في المنطقة الخضراء لحماية قواتنا بالعراق".

استهداف شاحنات

يذكر أنه قبل أيام، أفادت وسائل إعلام بأن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات على طريق الديوانية السماوة تحمل مواد للدعم اللوجستي للقوات الأميركية.

وأكد مصدر أمني أن الاستهداف تم لثلاث شاحنات كانت تقل عربات هامفي في منطقة النجمي بين السماوة ومحافظة القادسية جنوب العراق، حيث قام المسلحون بإنزال السائقين وحرق الشاحنات، وانسحبوا لجهة مجهولة، لافتاً إلى أن هذا الرتل هو دعم لوجستي تابع للسفارة الأميركية في بغداد.

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إلى ذلك تداول مغردون بياناً صادراً عن ميليشيا حزب الله العراقي يعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.

في المقابل، نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، في تصريح إعلامي، أي علم بهجوم استهدف مصالح أميركية في العراق، وتحديداً في منطقة الديوانية ومحيطها.

"باقون في العراق"

يشار إلى أنه في 7 يوليو الحالي، أعلن ماكينزي، في حديثه للصحافيين عبر الهاتف بعد مغادرته العراق، أن أميركا بحاجة لمساعدة الكاظمي، ملمحاً إلى أن هناك قراراً عراقياً مرتقباً لبقاء القوات الأميركية في العراق لمساعدته على مواجهة تنظيم "داعش"، وفق واشنطن بوست.

وأشاد ماكينزي بالكاظمي قائلاً: "لقد اتخذ خطوات مهمة لمواجهة الميليشيات ذات الصلة بإيران التي استهدفت القوات الأميركية".

كما أثنى على رئيس وزراء العراق لأمره بشن مداهمة في أواخر شهر يونيو على جماعة ميليشيا اتهمها البنتاغون بشن هجمات صاروخية متكررة على أفراد أميركيين في العراق.

ويوجد أكثر من 5000 جندي أميركي حالياً في العراق. وتقول إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الوجود العسكري الأميركي يعمل كرادع لنفوذ إيران هناك. وتعرضت القوات الأميركية لهجمات صاروخية ومدفعية متكررة من كتائب حزب الله وميليشيات أخرى.