شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزياتى يطالب بسرعة تشغيل محطة مياه سرياقوس: تخدم مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن عدم تشغيل محطة مياه سرياقوس الجديدة، والتى تم الانتهاء منها بتكلفة أكثر من 200 مليون جنيه، ولم يتم تسليمها وتشغيلها حتى الآن مما يعنى استمرار معاناة ما يقرب من مليون مواطن من الحصول على كوب مياه نظيف، لافتا إلى أن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من أبرز الملفات التى تحظى باهتماما كبيرا تحت القبة لما يمثله من قطاع خدمى وحيوى، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

ولفت الزياتى، إلى أن المحطة تغذي معظم قري مركز الخانكة القلج وسرياقوس وعرب العبابدة والجبل الأصفر والمنشية والمنية و23 يوليو والمنايل وكفر حمزة وسندوة وعزب الصفراء، وأن الخلاف على غرف غسيل الشبكة بين شركة مياه القليوبية والجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي أجل تسليم وتشغيل المحطة مياه سرياقوس، مما يعنى حرمان نحو مليون مواطن في مركز الخانكة من شرب مياه نظيفة.

وطالب عضو مجلس النواب، سرعة تشغيل المحطة التي استغرق إنشاؤها أكثر من أربع سنوات، متابعا:"نحن في فصل الصيف وهناك مناطق كثيرة لا تصل المياه إليها، وعدم تشغيل هذه المحطة يساهم بشكل كبير فى تفاقم المشكلة، مما يتطلب سرعة تسليمها وتشغيلها لخدمة المنطقة بالكامل وتحسين مستوى الخدمة على صعيد المحافظة".