ترامب: سأصدر قرارا قريبا بشأن الهجرة لضمان دخول المستحقين وأصحاب المهارات

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيصدر قريبا قرارا يتعلق بالهجرة لا يسمح بدخول إلا المستحقين وليس قليلى المهارات، مؤكدا أنه يفضل منح الامتيازات لمن يستحقها وليس لهؤلاء الذين ليس لديهم مهارات.

وهاجم فى مؤتمر صحفى، المرشح الديمقراطى جو بايدن لموقفه من الهجرة واللاجئين، قائلا إن الديمقراطيين يرغبون فى هدم الجدار مع المكسيك والذى أوقف الكثير من الجرائم مثل التهريب واستغلال النساء والأطفال.

وانتقد جو بايدن والديمقراطيين قائلا إنهم يرغبون فى فتح الحدود

وإدخال الجميع بشكل غير قانونى، مضيفا: تخيلوا فتح الحدود فى وقت مثل الذى نعيش فيه الآن حيث ينتشر وباء كورونا

وقال إن إدارته اتخذت الكثير من الإجراءات فيما يتعلق بمنع السفر خاصة من "الدول الجهادية" فى الشرق الأوسط، رغم أن المحكمة أوقفت القرارات ولكن يوجد قيود الآن على من يستطيع دخول البلاد.

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وأضاف أن جو بايدن أصبح يميل نحو اليسار الراديكالى

بشكل عام.

وعن الشرطة، أعرب عن تقديره لها وقال إنه يحدث أحيانا أن يكون هناك ضابط فاسد، مثلما يوجد شخص فاسد فى كل شركة أو مؤسسة أو أى عمل، ولا ينبغى أن يتحمل جميع الضباط أخطاء مثل هذا الشخص.

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب المرشح الديمقراطى جو بايدن، وقال إنه ساعد فى إيقاف عمل 10 آلاف مصنع مقابل منح امتيازات للصين.

وردا على انتقاد بايدن للبنية التحتية لبعض الطرق والكبارى، قال الرئيس الأمريكى فى مؤتمر صحفى لماذا لم يفعل هو ذلك قبل 4 أعوام، فهو بقى 8 سنوات فى البيت الأبيض نائبا لباراك أوباما.