شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 6 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.
ورصدت الصين أيضا أربعة مرضى لم تظهر عليهم أعراض مقابل خمسة قبلها بيوم.
وقالت اللجنة إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الثلاثاء 83611.
وظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.
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