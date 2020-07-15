شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 6 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أن الصين سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم 14 يوليو تموز مقارنة بثلاث حالات قبلها بيوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

ورصدت الصين أيضا أربعة مرضى لم تظهر عليهم أعراض مقابل خمسة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الثلاثاء 83611.

وظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.