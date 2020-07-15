عاجل..حركة النهضة تسحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية

أعلنت حركة النهضة، قبل قليل، سحبها، رسميا، الثقة من رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ.

وأفاد بلاغ للحركة أن مجلس شورى حركة النهضة يتبنى خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ، في إطار تنزيل ما انتهى إليه مجلس شورى حركة النهضة في دورته 41 ليوم الاحد 12 جويلية 2020 وتبعا للتطورات السياسية العامة وفي إطار احترام الاليات الدستورية.

وأورد البلاغ أن “المجلس المنعقد، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020، يتبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب” .