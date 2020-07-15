شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. قوانين جديدة تلغي إرث «الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

أقرت السلطات السودنية مجموعة من التعديلات القانوينة تتعلق بالحريات العامة والشخصية، ألغت بموجبها إرث السلطة الاستبدادية الإخوانية التي استمرت لأكثر من 30 عامًا.

وأقر رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020.

ووصف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إجازة القوانين والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين السودانية بأنها خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد.

وقال حمدوك في تغريدة على حسابه في تويتر إن «إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون».

وأكد حمدوك أن المراجعات والتعديلات القانونية ستستمر حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية بالسودان.

وأوضح أن الدولة السودانية «من واجبها حماية كل المواطنين، وفقًا للوثيقة الدستورية والقوانين التي تتفق مع الوثيقة»، وقال: «ما فعلناه أننا جرمنا هذا الفعل لأنه يهدد أمن وسلامة المجتمع ويخلق نوعًا من التمييز، فإذا كان هناك شخص يريد أن يغير دينه، فأنت لا تملك الحق في قتله، هذا غير مقبول في العصر الحديث».

من جهته، أعلن وزير العدل السوداني، نصر الدين الباري، أن هذه التعديلات تتوافق مع الوثيقة الدستورية التي أقرت بعد الثورة، وقال: «نحن ملتزمون بالعدالة وعدم التمييز بين الأشخاص على أي أساس، وهذا أمر نحتاجه في السودان؛ لأن هناك مَن يعتقد أنه قادر على فرض أفكاره أو توجهاته الفكرية على الناس، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر في الدولة التي نعيش فيها».

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وكشف أن تعديلات قوانين حقوق الإنسان تجرم التكفير وتلغي مادة الردة، كما تلغي عقوبة الجلد باستثناء الجرائم الحدية والقصاص.

وانتقد الباري «الخطر المنتشر في السودان منذ سنوات والمتمثل في تكفير الناس»، وقال: «لا يملك أي شخص الحق في الحكم على آخر أو على مجموعة بالكفر»، معتبرًا أن ذلك يهدد أمن وسلامة المجتمع ويؤدي بعد فترة إلى أن عمليات قتل بحجة الكفر.

وأكد أن التعديلات لم تلغِ مادة الدعارة، مشيرًا إلى أن المادة قديمة كانت فضفاضة واستبدلت بمادة أخرى.

وكان الوزير قد غرّد أيضًا بقوله إن المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، التي تعرّضت خلال سنوات، النظام المُباد، العجاف لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان.

وبعد منع دام أكثر من 30 عامًا، كشف وزير العدل أن التعديلات الجديدة سمحت لغير المسلمين بشرب وبيع الخمر، موضحًا أن القانون يعاقب تناولها أو تداولها مع مسلمين.

وبالنسبة لحقوق المرأة، فقد جرمت التعديلات الجديدة ختان الإناث، وتصل عقوبة ارتكاب هذه الجريمة إلى 3 سنوات سجنًا.

وذكر بيان للمجلس الانتقالي أنه بعد التصديق على هذه التعديلات الجديدة اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع رئيس مجلس السيادة عليها وبينها إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث.