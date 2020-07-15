شكرا لقرائتكم خبر عن "الصعيد فى القلب".. خطة تطوير التعليم فى محافظة قنا العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الحكومة اهتماما بالغا بالصعيد في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذى ينعكس جليا فى ارتفاع الاستثمارات الحكومية الموجهة للخطط التنموية لأقاليم الصعيد سواء الجنوب أو الشمال أو الوسط.

ومن ضمن محافظات إقليم جنوب الصعيد، محافظة قنا الذي قدر إجمالي الاستثمارات الحكومة المٌخصصة لها العام الجارى 2020/2021 نحو 6 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها 67.7%، ويُلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 29.4% يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 20% ثم قطاعي خدمات التعليم والنقل والتخزين بنسبة 14.4% و12.5% على التوالي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مشروعات التعليم المزمع تنفيذها بالمحافظة العام الجارى:

1- تجهيز مبنى مدرجات كلية الطب والآلات والأثاث بجامعة جنوب الوادي بقسم قنا.

2- تجهيز مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي بقسم قنا

3- تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بجامعة جنوب الوادي.

Advertisements

4- تطوير المعامل البحثية بكلية العلوم ومبني المعامل المركزية بجامعة جنوب الوادي بقسم قنا.

5- تنمية وتطوير المعامل البحثية بكلية العلوم ومبني المعامل المركزية بجامعة جنوب الوادي بقسم قنا.

6- تنمية وتطوير مراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي الفني والثانوي العام ورياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

7- إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي.

8- إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وفني وثانوي عام.