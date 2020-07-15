شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة: نشكر القوات المسلحة و"الأعلى للإعلام" على الاهتمام بحالة "مكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق ، إن سرعه اتصالات و تحركات كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنقل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد للمستشفى شئ متوقع، مضيفا أنه عندما علم بالخبر اتصل على الفور بنجلة مكرم محمد و بكرم جبر رئيس المجلس والذى أبلغه أنه يتحرك بجدية و على تواصل بالأمانة العامة لوزارة الدفاع لنقله على وجه السرعة .

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات ل"الخليج 365"،أنه تم الاستجابة على الفور من قبل القوات المسلحة وتخصيص إسعاف طائر لنقل مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن ذلك دور مهم و مشكور للمجلس الأعلى و سيظل المظلة التى تؤمن الصحفيين.

و أشار عبد المحسن سلامة إلى أن مكرم محمد أحمد قيمة كبيرة جدا و نقيب النقباء و مهنى كبير و اخر جيل الكبار من زمن محمد حسنين هيكل ، مضيفا أن مكرم محمد أحمد هو أخر الجيل الذى لا زال يحمل الراية بعد هيكل .

ووجه سلامة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، و لوزارة الدفاع على تدخلها السريع ، متابعا :" نشكر الرئيس السيسى ووزارة الدفاع و المجلس الأعلى للإعلام على الاهتمام بالحالة الصحية للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، سرعة تحرك المجلس الأعلى للإعلام كان فى التوقيت المهم و المناسب".

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يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

وقدم المجلس فى بيان له، الشكر أيضاً لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء اليوم إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير ، متمنيا عودته سالماً إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.

وأكدت نجلته أمنية مكرم أن الكاتب الكبير يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.