"الأمن والتعاون الأوروبي" تطالب بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - النمسا - (أ ش أ) أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، عن قلقها للغاية من تزايد العنف على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مطالبة بالعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار "قبل أن نشهد المزيد من الخسائر في الأرواح".

وقال إيدي راما الرئيس الحالي للمنظمة رئيس وزراء ألبانيا - في بيان اليوم الثلاثاء - إن المنظمة تسعى لإعادة الاستقرار بين البلدين.

وأعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء الذين فقدوا أرواحهم، وعن قلقه على سلامة المصابين على الجانبين.

وأكد دعمه لعملية مينسك، مضيفا "يجب علينا جميعا أن نفعل ما في وسعنا للحد من الأثر الإنساني للصراع واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

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