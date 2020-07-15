الآلاف يتظاهرون في القدس ضد نتنياهو ويطالبون باستقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (ا ف ب)
تظاهر آلاف الأشخاص، مساء الثلاثاء، في القدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم في عدة قضايا فساد، مطالبين باستقالته.
ورفع المتظاهرون المتجمعون أمام منزل رئيس الوزراء لافتات كتب عليها "فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا" و"نتنياهو استقل"، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وأحاطت أعداد من الشرطيين بالمتظاهرين الذين كانوا يضعون كمامات لكن من دون الالتزام بوجوب التباعد في ما بينهم.
وقال لوران سيجيه الذي قدم من تل أبيب للمشاركة في التظاهرة متحدثا لوكالة فرانس برس إن "الفيروس الأكثر فتكا ليس كوفيد-19 بل الفساد".
ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة إن وجهت إليه التهمة، إنما فقط إذا تمت إدانته بجريمة وبعد استنفاد كل سبل الاستئناف، ما قد يستغرق سنوات.
وكان المتظاهرون يحتجون على طريقة التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 1400 إصابة جديدة منذ 24 ساعة.
وكانت إسرائيل التي تعد حوالى تسعة ملايين نسمة تتباهى حتى وقت قصير بكيفية تعاملها مع الأزمة الصحية، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع بموازاة رفع تدابير الحجر المنزلي.
وألغت الحكومة في أواخر مايو بعض القيود المفروضة، لكنها عادت وفرضت الأسبوع الماضي تدابير جديدة مثل إغلاق الحانات والنوادي الليلية والقاعات الرياضية.
وأحصت السلطات رسميا أكثر من 41200 مصاب توفي منهم 368، وفق حصيلة صدرت الثلاثاء.
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