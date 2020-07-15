تحول مصر لجهة تصنيع عالمية.. شوقي يوضح تخصصات مدارس التكنولوجية التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته الشخصية أهمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تم فتح باب التقديم بها ١ يوليو الجاري

وقال شوقي، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقوم على مبدأ الشراكة بين الوزارة وكبرى هيئات القطاع الخاص والعام والهيئات الدولية لضمان التطوير والاستمرارية ومواكبة احتياجات سوق العمل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه يهدف إلى تطوير نظام التعليم الفني في مصر، وتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، ويقوم نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية على عدة أهداف استراتيجية، منها:

- التركيز على الجودة من خلال الشراكات مع هيئات الاعتماد الدولية.

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- الحفاظ على معادلة متوازنة من التعلم العملى والنظرى، لتخريج طلاب يتمتعون بشخصيات متوازنة ومهارات قوية.

- اشتراك الهيئات الصناعية في المنظومة، لضمان تلبية نظام المدارس الجديد لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، لتتماشى مع المعايير الدولية وتطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، حيث تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجيها شهادة مصرية معتمدة دولياً تعكس جودة الخريجين وقدرتهم على المنافسة.

وجاءت تخصصات المدارس كالتالي: