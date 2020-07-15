الرئاسة التركية: أردوغان وترامب ييحثان هاتفيًا الأوضاع في ليبيا

نقلت وكالة أنباء رويترز، عن الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على العمل عن كثب في ليبيا لضمان تحقيق استقرار دائم في البلاد.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا التي تحارب قوات شرق ليبيا (الجيش

الوطني الليبي)المدعومة من الإمارات ومصر وروسيا.

وسبق أن قالت أنقرة إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا فعالا بشكل أكبر في ليبيا.

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ودعا مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك

خطرا يطال أمن البلدين.

ورحب مجلس النواب الليبي بكلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد البرلمان الليبي على "ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والذي يعد مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبي".