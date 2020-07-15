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القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

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أعلنت وزارة الري المصرية فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا التي تمت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وتلجأ مرة ثانية إلى مجلس الأمن مؤكدة أن الموقف الإثيوبي متعنت ولا يريد أي اتفاق، ورفضت الدخول في نفق مجهول لا يقوم على معايير واضحة.

فيما اعتبر وزير الخارجية، سامح شكري، أن المياه خط أحمر أيضا بالنسبة للمصريين، مؤكدًا أن عدم التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبى سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، مشددا على أن مصر ستمضي في مساري التفاوض ومجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة.

وأعلنت وزارة الري المصرية عن اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يومًا مع استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.


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