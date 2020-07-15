القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

فيما اعتبر وزير الخارجية، سامح شكري، أن المياه خط أحمر أيضا بالنسبة للمصريين، مؤكدًا أن عدم التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبى سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، مشددا على أن مصر ستمضي في مساري التفاوض ومجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة.
وأعلنت وزارة الري المصرية عن اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يومًا مع استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
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