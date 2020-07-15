إجازة حكم الإعدام في أمريكا للمرة الأولى منذ 17 عاما

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، استئناف عمليات الإعدام على المستوى الفدرالي بعد توقف دام 17 عاما، بإبطالها حكماً بتعليق تنفيذ أربعة إعدامات كانت أصدرته محكمة في واشنطن.

وكان من المفترض أن تعاوَد، الإثنين، بتأثير من حكومة الرئيس دونالد ترمب عمليات تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفدرالي، المتوقفة منذ عام 2003، لكن قاضية قررت تعليق التنفيذ في اليوم نفسه على إثر نظرها في مراجعات بصفة العجلة.

وفسخت المحكمة العليا هذا الحكم إذ اعتبرت أن الرجال الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم قتل أطفال، «لم يقوموا بالمطلوب لتعليل تدخّل محكمة فدرالية في اللحظة الأخيرة»، وأكّدت من هذا المنطلق أن «عمليات الإعدام يمكن تالياً أن تنفذ كما كان مقرراً».