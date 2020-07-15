أوكرانيا تدعو لتحقيق كامل في إسقاط طائرتها

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن بلاده لا يمكنها الموافقة على أن إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية، بالقرب من طهران كان نتيجة خطأ بشري، وأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق كامل.

وقال، في تصريح للصحفيين: «حتى الآن لا يمكن لأوكرانيا أن توافق على أن الطائرة اُسقطت نتيجة خطأ بشري، ونحن مقتنعون بأن هذه المسألة ينبغي أن تُحل كجزء من تحقيق جنائي، مع إثبات جميع الحقائق. بعد ذلك، سيكون من الممكن تأكيد فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية».

وأكد وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك ما يجري في الوقت الراهن هو فرض للتفسيرات، وهذا خطأ ويتعين على الأطراف أن تركز على إثبات الحقائق القانونية، وقال: «لدينا الكثير من الأسئلة، ونحتاج إلى الكثير من الإجابات الموثوقة وغير المنحازة والموضوعية قدر الإمكان حول ما حدث».